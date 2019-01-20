В Эстонии предложили направить боевые ракеты на Санкт-Петербург

Журналист из Эстонии Вахур Кооритс опубликовал статью, в которой рассказал свое видение о том, как сдержать Россию. Одним из способов эстонец назвал подготовку НАТО ракет, которые поразят Санкт-Петербург.

Вахур Кооритс считает, что мощные ракеты должны быть установлены на территории Эстонии, а помимо этого в прибалтийском государстве необходимо приобрести военные корабли, которые топили бы торговые судна, направляющиеся в Россию. Корабли выполняли бы свою миссию до тех пор, пока все торговые компании не отказались бы сотрудничать с Российской Федерацией.

Журналист объяснил, почему считает удар по культурной столице необходимым для сдерживания России. По его мнению, в данном городе находятся стратегические цели, в том числе штабы ЗВО, ВМФ.

Свой план Вахур Кооритс называет резервным, подготовленным в качестве запасного в период нестабильного времени. В своей статье он также отметил, что танками и системами ПРО Россию не одолеть, в этом вопросе необходим комплексный подход.

Для Вахура Кооритса также важно донести до Москвы, что если с Эстонией начнется война, то она не будет короткой и победоносной для России, а за любую агрессию Москве придется заплатить.

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