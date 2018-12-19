Представитель Совбеза РФ: понятия "Запад" больше нет

Более не существует единого понятия "Запад", считает помощник секретаря Совета Безопасности Александр Венедиктов. По его мнению, представление о Западе как однородном "клубе" государств с общими интересами — это нечто из области истории, а не современной политики.

По его словам, у каждого из государств могут быть свои приоритеты, которые часто не совпадают с интересами партнеров. В качестве примера он привел расхождения США и европейских государств по вопросам региональной безопасности, экономических противоречиях между нами, торговых войнах, трениях внутри Североатлантического альянса.

Как отметил Венедектов в интервью РИА "Новости", разные интересы — это нормальное явление мировой политики. Но западным государствам проще искать "руку Москвы", нежели пытаться наладить диалог.

Здесь стоит заметить, что противоречия между европейскими государствами Вашингтоном действительно существуют. И появились они отнюдь не в последнее время.

Достаточно вспомнить, какой раскол существовал в начале 2000-х, когда Берлин и Париж резко критиковали Вашингтон за военную операцию в Ираке. Тогда же появилось понятие "старой" и "новой" Европы. Ко второй категории относили государства, которые относительно недавно вступили в Евросоюз (в основном, это страны Восточной Европы) и которые ориентировались на США (и ориентируются до сих пор).

Но говорить о том, что эти разногласия достигли некой критической точки, пожалуй, не стоит. И едва ли следует рассчитывать, что противоречия между США и европейскими странами каким-то образом помогут России. По крайней мере, в том, что касается санкций против нашей страны, никаких подвижек не наблюдается.

Читайте также:

Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов

Atlantic Council: Россия в скором времени пойдет на Украину войной и проиграет

Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море

В США рассказали о формировании "Восточной Антанты"