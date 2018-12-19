Британия начнет борьбу с Россией по "правилам" холодной войны

Британские власти намерены вернуться к военной стратегии времен холодной войны для противодействия угрозам со стороны России. Об этом заявил министр обороны Гэвин Уильямсон, который ранее неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес нашей страны.

Впрочем, речь не только в России. В оборонном ведомстве начнет работу специальное подразделение, которое будет отслеживать угрозы со стороны враждебных стран. К таковым, помимо в России, в Лондоне относят Иран и Китай.

Такое подразделение появилось в структуре британского оборонного ведомства еще в начале 1980-х годов, но после начала перестройки в Советском Союзе оно было расформировано.

Помимо оценки "угроз", в ведение подразделения передадут оценку боеготовности британских вооруженных сил.

В рамках военной стратегии будут проводиться программы модернизации флота и авиации, а также развиваться наступательные возможности в киберсфере.

Напомним, ранее бывший командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-замгенсека альянса Александр Вершбоу представили план, который призван противодействовать быстрой победе России в конфликте с Североатлантическим блоком.

Поскольку, как считают авторы документа, российские вооруженные силы в состоянии разгромить соединения альянса до прибытия американцев, они и предлагают вариант, как этому противостоять. Сводится он к тому, чтобы увеличить присутствие вооруженных сил США в Европе.

Правда, кто будет это оплачивать, пока не совсем понятно. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские государства за неохотное увеличение своих военных расходов. Согласятся ли в Вашингтоне платить из своего кармана за усиление присутствия в Европе — вопрос пока что открытый.

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