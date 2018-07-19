Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Польша в течение нескольких лет травила жителей Литвы

Мир » Европа

Польское предприятие в течение двух лет поставляло в Литву зараженные листерией мороженые овощи. На сегодняшний день продукция, зараженная палочковидными бактериями, изымается с литовского рынка.

Польша в течение нескольких лет травила жителей Литвы. 389804.jpeg
Фото: Fotodom.ru

По словам специалистов Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы, на днях Варшава предупредила республику о том, что поставляемые в страну с августа 2016 по июнь нынешнего года овощные смеси содержали в себе бактерию Listeria monocytogenes.

Известно, что всего на литовский рынок за эти годы поступило почти 20 тысяч упаковок инфицированных продуктов. Несколько тысяч упаковок все еще остались на складах ив магазинах — теперь их необходимо уничтожить.

По заявлению польского правительства, причина негодности к потреблению овощных смесей кроется в некачественной кукурузе. Она, в свою очередь, могла попасть в Польшу от поставщика из Венгрии.

Listeria monocytogenes, которую нашли в кукурузе — род палочковидных бактерий, многие из которых могут являться возбудителями серьезных заболеваний человека и животных. Бактерии этого рода широко распространены в окружающей среде — в основном, на тех полях, где травы не скашивались и не обрабатывались много лет кряду. Увядшая и погибшая трава — лучшее место для размножения листерии.

Читайте также:

Овощи заморские… Польза, вред или смерть?

Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Огурец раздора": насколько опасны импортные овощи?
Темы овощи Литва Польша Венгрия
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Мнение эксперта
MasterCard реализуют криптоплатёжную систему
Воспитание
Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода
Читательский топ
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Новости Все >
Неудачливый грабитель из США нарвался на бойца ММА
Идеальный кандидат: Трамп рассказал о сопернике мечты на выборах в 2020 году
Скрипалей не отравляла банда русских: Англия опровергла слухи об опознанных преступниках
"Угнал, и что криминального?!": мужчина отобрал свое авто у приставов
Польша в течение нескольких лет травила жителей Литвы
Большинство россиян хотят заработать на иностранцах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Мир
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Любовь Степушова Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина" Любовь Степушова Игорь Буккер Кто назвал британскую королеву "сосиской"? Игорь Буккер Василий Амирджанов "Белые каски" могут переехать в Солсбери Василий Амирджанов
Комментарии
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
"Во всем виноват Путин": Трамп обвинил президента во вмешательстве в выборы США
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
В Киеве объявили газовую отрасль России плодом ума и труда украинцев
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
В США назвали причину ядерного удара по Москве
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным еще раз
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию

Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.

Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался