Польша в течение нескольких лет травила жителей Литвы

Польское предприятие в течение двух лет поставляло в Литву зараженные листерией мороженые овощи. На сегодняшний день продукция, зараженная палочковидными бактериями, изымается с литовского рынка.

Фото: Fotodom.ru

По словам специалистов Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы, на днях Варшава предупредила республику о том, что поставляемые в страну с августа 2016 по июнь нынешнего года овощные смеси содержали в себе бактерию Listeria monocytogenes.

Известно, что всего на литовский рынок за эти годы поступило почти 20 тысяч упаковок инфицированных продуктов. Несколько тысяч упаковок все еще остались на складах ив магазинах — теперь их необходимо уничтожить.

По заявлению польского правительства, причина негодности к потреблению овощных смесей кроется в некачественной кукурузе. Она, в свою очередь, могла попасть в Польшу от поставщика из Венгрии.

Listeria monocytogenes, которую нашли в кукурузе — род палочковидных бактерий, многие из которых могут являться возбудителями серьезных заболеваний человека и животных. Бактерии этого рода широко распространены в окружающей среде — в основном, на тех полях, где травы не скашивались и не обрабатывались много лет кряду. Увядшая и погибшая трава — лучшее место для размножения листерии.

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