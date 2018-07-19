Польша в течение нескольких лет травила жителей Литвы

Польское предприятие в течение двух лет поставляло в Литву зараженные листерией мороженые овощи. На сегодняшний день продукция, зараженная палочковидными бактериями, изымается с литовского рынка.
По словам специалистов Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы, на днях Варшава предупредила республику о том, что поставляемые в страну с августа 2016 по июнь нынешнего года овощные смеси содержали в себе бактерию Listeria monocytogenes.
Известно, что всего на литовский рынок за эти годы поступило почти 20 тысяч упаковок инфицированных продуктов. Несколько тысяч упаковок все еще остались на складах ив магазинах — теперь их необходимо уничтожить.
По заявлению польского правительства, причина негодности к потреблению овощных смесей кроется в некачественной кукурузе. Она, в свою очередь, могла попасть в Польшу от поставщика из Венгрии.
Listeria monocytogenes, которую нашли в кукурузе — род палочковидных бактерий, многие из которых могут являться возбудителями серьезных заболеваний человека и животных. Бактерии этого рода широко распространены в окружающей среде — в основном, на тех полях, где травы не скашивались и не обрабатывались много лет кряду. Увядшая и погибшая трава — лучшее место для размножения листерии.
Читайте также:
Овощи заморские… Польза, вред или смерть?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.