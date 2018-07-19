Трамп назвал страну - причину Третьей мировой войны

По словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, если Североатлантический альянса примет в свои ряды Черногорию, планета погрузится в Третью мировую войну.
По мнению Дональда Трампа, ситуация в Черногории в плане уровня жизни на данный момент оставляет желать лучшего. Это, по его словам, ведет к тому, что среди населения государства наблюдается высокий уровень агрессии. При возникновении вооруженного конфликта, считает Трамп, Черногория утащит с собой на дно весь мир.
Кроме того, Дональд Трамп объявил, что не видит причин, чтобы Соединенные Штаты Америки защищали Черногорию. Также президент США заявил, что не видит никакого смысла в том, чтобы НАТО приняло Черногорию в свои ряды — по словам Трампа, балканское государство как не платило взносы в альянс, так и не сможет их вносить и далее.
Черногория — небольшое государства в Юго-Восточной Европы. Граничит с Хорватией на западе, Боснией и Герцеговиной — на северо-западе, Сербией — на северо-востоке, частично признанной Республикой Косово — на востоке и Албанией на юго-востоке. Вместе с Сербией, Хорватией, Словенией, Македонией, а также Боснией и Герцеговиной Хорватия входила в состав Югославии — государства, канувшего в лету в 2003 году.
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