Германия и Франция поделят Европу на двоих

Германия и Франция примут важные решения по реформированию Европы. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщают западные СМИ.
Новость прозвучала на пресс-конференции, которая проводилась совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Мы определили, что мы до середины года, то есть до совета в июне, хотим принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени", — заявила Меркель.
Канцлер уверена, что Евросоюзу нужна единая внешняя политика. А на переговорах с Макроном будут обсуждаться возможные действия по урегулированию конфликтов на Украине и в Сирии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель просили Владимира Путина договориться с руководством Сирии о прекращении огня в Восточной Гуте.
Также в ходе телефонных разговоров обсуждались вопросы обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии. Выражено удовлетворение тем, что удалось согласовать и принять резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии.
Читайте также:
Трамп, Макрон и Меркель решают, что делать с КНДР
Путин, Макрон и Меркель на саммите G20 подтвердили важность перемирия в Донбассе
Макрон развивает образ всеевропейского лидера
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?