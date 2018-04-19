Германия и Франция поделят Европу на двоих

Германия и Франция примут важные решения по реформированию Европы. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщают западные СМИ.

Новость прозвучала на пресс-конференции, которая проводилась совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы определили, что мы до середины года, то есть до совета в июне, хотим принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени", — заявила Меркель.

Канцлер уверена, что Евросоюзу нужна единая внешняя политика. А на переговорах с Макроном будут обсуждаться возможные действия по урегулированию конфликтов на Украине и в Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель просили Владимира Путина договориться с руководством Сирии о прекращении огня в Восточной Гуте.

Также в ходе телефонных разговоров обсуждались вопросы обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии. Выражено удовлетворение тем, что удалось согласовать и принять резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии.

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