Генсек НАТО рассказал о боевых группах альянса у границ России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил появление боевых групп альянса в прибалтийских государствах и Польше. "Виновата" в этом, как и можно было ожидать, Россия.

По словам Столтенберга, "впервые в истории" боевые группы НАТО находятся в этой части Европы. До Крыма никто и такой возможности не говорил, подчеркнул он. Как сообщил генсек НАТО, это "прямой ответ на агрессивные действия России в Крыму и на Украине".

И добавил, что это "четкий сигнал" о том, что если нападут на одного из союзников, то ответит весь альянс.

Подтверждением том, считает генсек НАТО, являются крупнейшие учения НАТО, которые прошли в октябре-ноябре этого года в Норвегии. Те самые, в ходе которых норвежский фрегат "Хельге Ингстад" столкнулся с танкером, после чего затонул.

Еще одним "достижением" этих учений стали обвинения со стороны Норвегии и Финляндии в адрес России о том, что наша страна якобы глушила сигнал GPS в ходе учений. Об этом Столтенберг также упомянул в ходе интервью эстонской газете Postimees. Собственно, его риторика во многом и была адресована Эстонии, которая постоянно подчеркивает "угрозу" со стороны России. Хотя надо признать, что эту тему в Таллине эксплуатируют все же реже, нежели в Риге и Вильнюсе.

Отметим, что в Москве постоянно говорят о недопустимости наращивания сил НАТО у российских границ. Поскольку это вынуждает Россию предпринимать меры для сдерживания этой угрозы. Вариантов того, каким образом выйти из замкнутого круга взаимных обвинений - так, чтобы они устроили обе стороны - пока никто не предлагает. По крайней мере, публично.

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