В Германии объяснили необходимость единой общеевропейской армии

Немецкий канцлер Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявили о том, что Европе стоит задуматься о создании единой общеевропейской армии. Все для того, поясняют лидеры Франции и Германии, чтобы защитить континент от Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и Китайской народной республики.

Глава Министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею немецкого канцлера. По ее мнению, сегодняшний день действительно диктует необходимость создания в Европе единой общей армии. Это необходимо для того, подчеркивает Урсула фон дер Ляйен, чтобы отстоять интересы тамошних государств в кризисной ситуации.

При этом, что любопытно, глава национального немецкого оборонного ведомства отметила, что единая общеевропейская армия ни в коем случае не должна конкурировать с Североатлантическим альянсом. По словам Урсулы фон дер Ляйен, НАТО должно остаться для Европы на первом месте. Зачем, правда, тогда создавать новую армию, глава Министерства обороны Германии не уточнила.

Отметим, что далеко не все в Европе разделяют точку зрения Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший министр обороны Польши назвал идею лидеров Германии и Франции "неслыханной дерзостью".

Также "Правда.Ру" писала о том, что на сегодняшний день немецкая армия переживает далеко не самые лучшие времена. Средства массовой информации Германии забили тревогу — в стране, уверены они, лишь треть военной техники готова к войне.

Фото: flickr.com

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