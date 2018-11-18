Бывший канцлер Германии пожаловался на американскую оккупацию

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в резкой форме раскритиковал торговую политику Соединенных Штатов Америки и призвал Берлин срочно искать себе других партнеров.
По словам Герхарда Шредера, США обходятся с Германий как с оккупированной страной. Бывший немецкий канцлер заявил, что даже американский посол в Германии ведет себя в стране так, будто Соединенные Штаты Америки захватили европейское государство.
Герхард Шредер считает, что Германии необходимо разорвать торговое сотрудничество с США и искать себе других партнеров. Например, предлагает Шредер, можно обратить на внимание на Китайскую народную республику. Торговля с Пекином, уверен бывший канцлер Германии, принесет плоды обеим сторонам.
Герхард Шредер подчеркнул, что Китай "обижен" США в той же мере, что и Германия. Поэтому странам, уверен Шредер, необходимо сблизиться.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель признала миграционную политику своей страны провальной.
Также "Правда.Ру" писала о том, что средства массовой информации считают, будто Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон лишь притворяются друзьями. Но это, считают журналисты, правильно. Ненастоящая дружба, уверены они, лучше искренней вражды.
Читайте также:
Германия давно оккупирована США
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
"Дальше действительно будет запрет на перекачку капиталов из России на Украину", - считает эксперт "Правды.Ру".
Вашингтон угрожает Москве все большими санкциями за все большие "провинности".Список в ближайшее время будет неисчерпаем. Готова ли экономика страны к вызовам?
Именно 15 ноября, только 1991 года, окончательно и бесповоротно на СССР был поставлен крест. Была уничтожена база советского даже не государства, а шире - строя.
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?