Бывший канцлер Германии пожаловался на американскую оккупацию

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в резкой форме раскритиковал торговую политику Соединенных Штатов Америки и призвал Берлин срочно искать себе других партнеров.

По словам Герхарда Шредера, США обходятся с Германий как с оккупированной страной. Бывший немецкий канцлер заявил, что даже американский посол в Германии ведет себя в стране так, будто Соединенные Штаты Америки захватили европейское государство.

Герхард Шредер считает, что Германии необходимо разорвать торговое сотрудничество с США и искать себе других партнеров. Например, предлагает Шредер, можно обратить на внимание на Китайскую народную республику. Торговля с Пекином, уверен бывший канцлер Германии, принесет плоды обеим сторонам.

Герхард Шредер подчеркнул, что Китай "обижен" США в той же мере, что и Германия. Поэтому странам, уверен Шредер, необходимо сблизиться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель признала миграционную политику своей страны провальной.

Также "Правда.Ру" писала о том, что средства массовой информации считают, будто Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон лишь притворяются друзьями. Но это, считают журналисты, правильно. Ненастоящая дружба, уверены они, лучше искренней вражды.

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