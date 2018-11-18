Экс-министр обороны Польши считает общеевропейскую армию угрозой для своей страны

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель предложили создать общеевропейскую армию для защиты тамошних государств от Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Китайской народной республики.

Но далеко не все в Европе считают, что это необходимо. Так, например, бывший глава Министерства обороны Польши Антони Мачеревич считает, что Германия и Франция не могут адекватно оценить последствия своего предложения. Создание общеевропейской армии, уверен Антони Мачеревич, несет серьезную угрозу не только для Польши, но и для всего континента в целом. Так, экс-министр обороны Польши назвал даже идею Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель "неслыханной дерзостью".

Антони Мачеревич поделился мнением, что странам Европы стоит проявить чуть больше уважения к Соединенным Штатам Америки, от которых некоторые европейские государства вдруг решили защищаться. Вашингтон, уверен Мачеревич, на протяжении нескольких десятилетий защищал Европу от агрессии Советского Союза и ее правопреемницы Российской Федерации.

Антони Мачеревич, как и многие в Польше, выступает за размещение дополнительных военных баз Североатлантического альянса на территории страны. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал Польшу за эту идею. Лукашенко пригрозил, что, если Польша примет решение разместить у себя на территории дополнительные военные базы НАТО, Россия и Белоруссия тоже "что-нибудь разместят".

Читайте также:

Как полякам живется в Европе. Из первых рук