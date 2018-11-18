В Германии считают, что Меркель и Макрон дружат напоказ

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель дружат напоказ.
Так, во всяком случае, считает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. По мнению авторов материала, у Макрона и Меркель есть куча поводов для разногласий, но они стараются сделать вид, будто дипломатические отношения их стран складываются как никогда замечательно.
Многие другие главы мировых государств, например, Владимир Путин и Дональд Трамп, пишут журналисты из Süddeutsche Zeitung, лишь "ругаются, дерутся да спорят". А Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, появляющиеся вместе на публике да держащиеся друг друга на саммитах, подают пример всем остальным.
Европе и миру нужны такие примеры, уверены в Süddeutsche Zeitung. И то, что средства массовой информации и мировая общественность охотно обсуждают "дружбу" Макрона и Меркель, лишь доказывает это. Всем необходимо вести себя так, как они, уверены авторы материала — невозмутимо, сдержанно и дружелюбно, несмотря на существующие разногласия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что обманывают всех и вся и действующей президент Белоруссии Александр Лукашенко да украинский президент Петр Порошенко. Вот только национальные лидеры Белоруссии и Украины, уверены многие, наоборот — на самом деле хорошие друзья, но притворяются, будто враги.
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