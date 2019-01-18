Глава минэкономики ФРГ отказался комментировать угрозы посла США немецким компаниям

18 января глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сообщил журналистам, что не будет комментировать инцидент с угрозами от США в адрес немецких компаний, так как проект "Северный поток-2" находится на завершающей стадии реализации.

"Германия - страна, где чтят и уважают свободу слова. Мы не ограничиваем мнения людей, а также свободу прессы. Поэтому я не считаю нужным комментировать угрозы, которые поступили от посла США в Германии в адрес немецких предпринимателей", - сообщил Альтмайер.

Министр подчеркнул, что правительству Германии необходимо отстраняться от вопросов частного бизнеса, так как немецкие власти заинтересованы в сохранении текущих объемов транзита газа через Украину. Однако это не мешает Германии "диверсифицировать" источников энергоресурсов, - считает Альтмайер.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала об угрозах применения санкций к немецким компаниям, которые участвуют в проекте "Северный поток-2". Письма с угрозами были разосланы послом США в Германии Ричардом Гренеллом. В госдепе США отметили, что действия посла были согласованы с правительством Соединенных Штатов.

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