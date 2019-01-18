Глава минэкономики ФРГ отказался комментировать угрозы посла США немецким компаниям

18 января глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сообщил журналистам, что не будет комментировать инцидент с угрозами от США в адрес немецких компаний, так как проект "Северный поток-2" находится на завершающей стадии реализации.
"Германия - страна, где чтят и уважают свободу слова. Мы не ограничиваем мнения людей, а также свободу прессы. Поэтому я не считаю нужным комментировать угрозы, которые поступили от посла США в Германии в адрес немецких предпринимателей", - сообщил Альтмайер.
Министр подчеркнул, что правительству Германии необходимо отстраняться от вопросов частного бизнеса, так как немецкие власти заинтересованы в сохранении текущих объемов транзита газа через Украину. Однако это не мешает Германии "диверсифицировать" источников энергоресурсов, - считает Альтмайер.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала об угрозах применения санкций к немецким компаниям, которые участвуют в проекте "Северный поток-2". Письма с угрозами были разосланы послом США в Германии Ричардом Гренеллом. В госдепе США отметили, что действия посла были согласованы с правительством Соединенных Штатов.
Читайте также:
США угрожают немецким компаниям из-за "Северного потока-2"
Соседи по ЕС могут отомстить Германии за "Северный поток-2"
Dexit: Германия может выйти из Евросоюза
В Германии сообщили о 100 млрд евро убытка из-за санкций против России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В России собственники домов могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
Европа дрейфует в сторону от США в связи с действиями Трампа по блокировке "Северного потока-2". Останавливать Европу в 2019 году будут через Украину и Балканы.
Состав экспертов «Единой России» не поддержали идею, которая обязывает всех госслужащих, а также муниципальных чиновников и парламентариев раскрывать размер своей пенсии. Об этом сообщают в СМИ.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".