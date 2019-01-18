"Нафтогаз" понадеялся на остановку ЕС строительства российских газопроводов

В государственной компании "Нафтогаз Украины" посчитали, что Румынии необходимо стать инициатором рассмотрения вопроса о внесении изменений в Газовую директиву ЕС. По мнению представителей "Нафтогаза", это может привести к остановке строительства российских газопроводов.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опасается, что "Северный поток-2" может быть использован для поставки газа на территорию Европы в обход Украины. Также по мнению Коболева, Россия может модифицировать "Турецкий поток" для дополнительных поставок газа европейским странам.

Напомним, поправки к Газовой директиве ЕС были сформированы еще в 2017 году. Однако Европарламент не принял их из-за большого количества расхождений среди стран-участников Евросоюза.

"Если Европарламент все-таки примет ранее предложенные поправки к директиве, то морские газопроводы также попадут под ее действие. В таком случае, у нас есть надежда, что проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будут реализованы. Вопрос о принятии изменений в Газовую директиву ЕС должна поднимать Румыния, как действующий председатель Евросоюза", - сказал Коболев в эфире украинского телеканала.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о последствиях, которые постигли Украину после запуска газопровода "Северный поток".

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