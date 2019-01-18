СМИ: в прибалтийских школах начали бить русских детей

Латвийские полицейские зафиксировали частые случаи массовых драк между учащимися латышских и русских школ. Стычки между подростками случаются на почве национальной розни.
Конфликт между подростками набирает обороты с каждым днем, а его решением становятся крупные массовые драки, о которых размещают необходимую информацию в социальных сетях. В интернете подростки формируют и боевые группы, подбирают ребят и общаются на фоне интереса к общему "врагу". В городе Лиепая несколько подобных драк удалось предотвратить органам полиции.
В ходе пресс-конференции в Лиепае в четверг, 17 января, глава полиции города Ингус Укстиньш заявил, что подростки собираются небольшими группами и устраивают массовые беспорядки. Были зафиксированы случаи, когда в драках дети получали телесные повреждения различной тяжести. О причинах национальной розни среди подростков пока неизвестно, однако в драках из-за национальности нередко участвуют и девочки.
В интернете пользователи активно обсуждают поведение детей, высказывая разные версии о том, что могло повлиять на такие серьезные поступки и, понимают ли сами участники драк, чем это может закончиться. Некоторые сравнивают движение подростков с футбольным, где дерутся без особых причин, из-за непримиримости позиций.
Читайте также:
В Латвии переписывают все имена и фамилии на…
Латвия будет погибать, но от русофобии не откажется
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В России собственники домов могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
Европа дрейфует в сторону от США в связи с действиями Трампа по блокировке "Северного потока-2". Останавливать Европу в 2019 году будут через Украину и Балканы.
Состав экспертов «Единой России» не поддержали идею, которая обязывает всех госслужащих, а также муниципальных чиновников и парламентариев раскрывать размер своей пенсии. Об этом сообщают в СМИ.
Зачем посольству США в Хельсинки понадобился большой склад недалеко от аэропорта Мальми и что находится в контейнерах, прибывших в Хельсинки из Багдада?