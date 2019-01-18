СМИ: в прибалтийских школах начали бить русских детей

Латвийские полицейские зафиксировали частые случаи массовых драк между учащимися латышских и русских школ. Стычки между подростками случаются на почве национальной розни.

Конфликт между подростками набирает обороты с каждым днем, а его решением становятся крупные массовые драки, о которых размещают необходимую информацию в социальных сетях. В интернете подростки формируют и боевые группы, подбирают ребят и общаются на фоне интереса к общему "врагу". В городе Лиепая несколько подобных драк удалось предотвратить органам полиции.

В ходе пресс-конференции в Лиепае в четверг, 17 января, глава полиции города Ингус Укстиньш заявил, что подростки собираются небольшими группами и устраивают массовые беспорядки. Были зафиксированы случаи, когда в драках дети получали телесные повреждения различной тяжести. О причинах национальной розни среди подростков пока неизвестно, однако в драках из-за национальности нередко участвуют и девочки.

В интернете пользователи активно обсуждают поведение детей, высказывая разные версии о том, что могло повлиять на такие серьезные поступки и, понимают ли сами участники драк, чем это может закончиться. Некоторые сравнивают движение подростков с футбольным, где дерутся без особых причин, из-за непримиримости позиций.

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