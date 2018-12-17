Влияет ли Россия на протесты "желтых жилетов" в Европе

Поиск так называемого русского следа в истории с движением "желтых жилетов" не увенчался успехом.

Управления внутренней и внешней безопасности Франции не обнаружили доказательств, которые могли бы свидетельствовать в пользу причастности российской стороны к распространению неправдивой информации о протестах во Франции.

Об этом сообщает издание Journal du Dimanche. При этом ее информатор отметил, что вывод этот не считается окончательным.

Напомним, что данные о том, что Франция расследует возможную причастность России к организации протестов "желтых жилетов", обнародовал ранее министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

Причиной проверки послужило заявление Службы безопасности Украины на страницах СМИ, которая недвусмысленно дала понять, что за подогреванием протестов во Франции могут стоять российские ФСБ и ГРУ.

Так, в частности, британский информационный телеканал BBC News потратил немало сил и ресурсов, дабы обнаружить российский след в парижских митингах.

Узнать об этом удалось благодаря случайно попавшей в Сеть переписке сотрудников "Русской службы Би-би-си".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "задание" британских журналистов "провокацией" и сообщила, что привлечет к оценке произошедшего Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Тенденцию прокомментировал и политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, который напомнил, что "Би-би-си" вышли из недр британских спецслужб", что служит наглядной иллюстрацией того, как "против нас работает чужая пропаганда".

Между тем, как ранее сообщала "Правда.Ру", президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью перед протестующими и назначил в стране чрезвычайное экономическое положение.

Назвав "во многом оправданным" гнев собравшихся, он принял на себя ответственность за то, что положение многих французов ухудшилось в последнее время.

Макрон озвучил действия, которые намерен предпринять для стабилизации ситуации, однако его речь не удовлетворила протестующих.

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