Меркель признала миграционную политику Германии провальной

Пару лет назад Европу захлестнула волна беженцев. На сегодняшний день миграционный кризис остается неурегулированным. Германия — одна из тех стран, что пострадали от беженцев больше всего.
Немецкий канцлер Ангела Меркель признала, что правительство Германии наделало немало ошибок в своей миграционной политике. Об этом Меркель заявила по прибытию в небольшой немецкий город Хемниц, который в августе этого года подвергся массовым акциям протеста его жителей. Все из-за того, что беженец убил жителя Хемница.
По словам Ангелы Меркель, Германии и прочим государствам Европы стоило еще несколько лет назад, в самом начале миграционного кризиса, признать ряд восточных стран безопасными. Это, по мнению немецкого канцлера, в разы сократило бы число беженцев в Европу.
Сегодняшний день, заявила Ангела Меркель, диктует необходимость немецкому правительству принимать правильные решения по миграционному кризису и исправлять те ошибки, что были допущены.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Австрия пророчит Европе самое настоящее вооруженное восстание беженцев. Так, по утверждению местных средств массовой информации, несколько десятков тысяч вооруженных мигрантов вот-вот прорвут боснийско-хорватскую границу и массово хлынут в европейские страны.
Читайте также:
Какие требования вправе предъявлять беженцы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собор Украинской православной церкви отказался от автокефалии патриарха Варфоломея. Это историческое решение, которое спасет православие, Украину и Россию.
Вашингтон угрожает Москве все большими санкциями за все большие "провинности".Список в ближайшее время будет неисчерпаем. Готова ли экономика страны к вызовам?
Именно 15 ноября, только 1991 года, окончательно и бесповоротно на СССР был поставлен крест. Была уничтожена база советского даже не государства, а шире - строя.
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?