Меркель признала миграционную политику Германии провальной

Пару лет назад Европу захлестнула волна беженцев. На сегодняшний день миграционный кризис остается неурегулированным. Германия — одна из тех стран, что пострадали от беженцев больше всего.

Немецкий канцлер Ангела Меркель признала, что правительство Германии наделало немало ошибок в своей миграционной политике. Об этом Меркель заявила по прибытию в небольшой немецкий город Хемниц, который в августе этого года подвергся массовым акциям протеста его жителей. Все из-за того, что беженец убил жителя Хемница.

По словам Ангелы Меркель, Германии и прочим государствам Европы стоило еще несколько лет назад, в самом начале миграционного кризиса, признать ряд восточных стран безопасными. Это, по мнению немецкого канцлера, в разы сократило бы число беженцев в Европу.

Сегодняшний день, заявила Ангела Меркель, диктует необходимость немецкому правительству принимать правильные решения по миграционному кризису и исправлять те ошибки, что были допущены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Австрия пророчит Европе самое настоящее вооруженное восстание беженцев. Так, по утверждению местных средств массовой информации, несколько десятков тысяч вооруженных мигрантов вот-вот прорвут боснийско-хорватскую границу и массово хлынут в европейские страны.

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