Европа переживает далеко не лучшие свои времена. В этой связи риторика тамошних государств о создании единой армии для защиты от внешних угроз выглядит странно.
Такого мнения, во всяком случае, придерживается немецкий политик Хайке Хензель. Своим мнением она поделилась с немецким изданием Der Tagesspiegel.
На сегодняшний день Европе глупо уменьшать расходы на социальные нужды и повышать их на нужды армии. А именно этим, сетует Хайке Хензель, европейские страны и занимаются. О необходимости создать единую европейскую армию для защиты от Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Китайской народной республики заявляют такие видные политические деятели, как действующей президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель. Жителям же Европы, уверена немецкий политик Хайке Хензель, это не нужно. Людям нужны работа, стабильный заработок, достойные пенсии и "единый европейским мир" с Россией, делится своим мнением Хензель с Der Tagesspiegel.
Несмотря на сонм несогласных, гонка вооружений во всю идет. И бытует мнение, что Российская Федерация в ней с успехом лидирует. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Business Insider, например, поставила Россию на первое место в списке самых мощных европейских армий.
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