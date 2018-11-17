Лавров уверен, что Запад намерен превратить Балканы в "плацдарм против России"

Нестабильный Балканский полуостров, на котором некогда располагалась канувшая в лету в результате кровопролитной гражданской войны Югославия, по-прежнему остается регионом с повышенной вероятностью возобновления открытых вооруженных действий.
Так, отметим, считает и глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Об этом он признался в интервью сербским средствам массовой информации. Вот только глава российского дипломатического ведомства считает, что угроза исходит не от самих балканских государств, а от стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Сергей Лавров заявил, что Балканский полуостров там намереваются превратить в еще один "плацдарм против России". Глава МИД РФ заявил, что США и Европа оказывают давление на Сербию с целью помешать дружественным и взаимовыгодным отношениям Москвы и Белграда.
Напомним, что на Балканском полуострове располагаются Албания, Болгария, Греция, Италия, Румыния и Турция. Но глава МИД РФ Сергей Лавров, скорее всего, имел ввиду страны, некогда входившие в состав трагично исчезнувшей с лица Земли Югославии — Сербию, Хорватию, Черногорию, Словению, Македонию и Боснию и Герцеговину. Дело в том, что именно в этих шести балканских странах ситуация на сегодняшний день наиболее напряженная.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что буквально месяц тому назад внезапно обострились и без того сложные отношения между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово.
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ
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