США намерены совместными с Украиной усилиями остановить "Северный поток-2"

Споры и склоки вокруг "Северного потока-2", нового газопровода, призванного соединить между собой Российскую Федерацию и Германию, не утихают. Так, Соединенные Штаты Америки позволили себе громкое заявление по поводу амбициозного проекта.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна усердно работает над приостановлением проекта "Северный поток-2". По словам представителя американского правительства, Вашингтон в своей борьбе не один — США активно помогает в этом Украина. Майк Помпео придерживается мнения, что Киеву есть о чем переживать, ведь "Северный поток-2" якобы всерьез подрывает стратегическую и экономическую безопасность Незалежной.

Майк Помпео заявил об этом сразу после встречи с главой Министерства иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Соединенные Штаты Америки и Украина, напомним, опасаются, что совместный проект России и Германии лишит последнюю транзитных платежей за поставку российского природного газа в Западную Европу. Также, отметим, помимо США и Украины ярыми противниками "Северного потока-2" являются Польша, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Румыния и Дания.

А вот за строительство "Северного потока-2", помимо РФ и Германии, выступают Великобритания, Словакия, Нидерланды, Австрия, Франция, Чехия, Финляндия, Швейцария, Мальта и Норвегия. Эти европейские государства заинтересованы в новом газопроводе очень сильно. Им, грубо говоря, надоело платить деньги Украине и Польше за транзит российского природного газа на их территории.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри объявил благодарность тем странам Европы, что сопротивляются "Северному потоку-2".

Фото: nord-stream.com

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