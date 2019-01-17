Англия арестовала российский сухогруз, севший на мель

Российский сухогруз "Кузьма Минин" Мурманского морского пароходства был арестован властями Великобритании. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Морское судно, следовавшее из Нидерландов, встало на мель около юго-западных берегов Британии, близ порта Фалмут, еще в декабре прошлого года. На борту находилось 18 членов экипажа, все они граждане России. Среди основных причин происшествия - небезопасные условия плавания в месте нахождении сухогруза: корабль зацепился за некую цепь, которая находилась на дне пролива. Судно получило серьезные повреждение бака с топливом.

Сегодня, 17 января, в СМИ появилось сообщение о том, что сухогруз взят под арест, с ссылкой на координатора Международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова. По словам эксперта, корабль был арестован в связи с долгами судовладельца.

"Кузьма Минин" будет находиться под арестом до завершения следствия и устранения всех технических неполадок.

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