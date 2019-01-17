Глава СВР обвинил Британию в уничтожении улик по Скрипалям

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сделал заявление, что Лондон пытается уничтожить все улики, касаемо дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Сергей Нарышкин утверждает, что действия английских властей по уничтожению улик начались с первого дня расследования и продолжаются по сей день. Таким образом, по мнению Сергея, можно считать, что это грязная провокация со стороны Лондона. При этом, сообщает Нарышкин, Великобритания все тщательнее заметает следы по этому делу.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что Европейский союз начал проработку санкций против подозреваемых отравителей из России, прибывших в Англию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что власти Великобритании добились новых "успехов" в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Они дошли до обвинений лично Владимира Путина. Доказательств, как и раньше, не представлено. Расследование по делу об отравлении Скрипалей, по словам издания The Telegraph, привело к раскрытию агентов ГРУ.

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