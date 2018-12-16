BBC стремились обвинить Россию в протестах во Франции

В последнее время Францию сотрясают массовые беспорядки и погромы. На Западе решили обвинить в происходящем Россию.

Так, журналистка британской общенациональной общественной радиовещательной телепрограммы BBC пыталась найти хоть какие-нибудь доказательства причастности Российской Федерации к французским беспорядкам. Такое задание ей дало руководство телеканала. Любопытно, что начальство в разговоре с подчиненной обронило фразу: "Нам нужна кровь".

Сотрудница стала расспрашивать работников российских средств массовой информации о том, что они знают о причастности России к происходящему во Францию. Те ей заявили, что ничего о подобном не слышали. Тем более, заявили они, во время беспорядков не известно пока ни об одном россиянине, так или иначе принимавшем участие в митингах. Отметим, что сотрудница BBC такими ответами оказалась недовольна.

О происках британского телевидения российской общественности рассказал один из тех работников отечественных СМИ, от которых дотошная сотрудница BBC и пыталась добиться хоть какой-нибудь информации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва, Латвия и Эстония до сих пор уверены в существовании российской агрессии. Тамошние депутаты заявили недавно, что Прибалтике стоит серьезнее отнестись к угрозе и объединить свои усилия, чтобы противостоять России.

Фото: Police Nationale

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