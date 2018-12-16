США призывают Германию отказаться от «Северного потока-2»

Правительство Соединенных Штатов Америки призывает власти Германии "прислушаться к соседям" и отказаться от газопровода "Северный поток-2", реализуемого последней вместе с Российской Федерацией.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Роберт Палладино. Он заявил, что "Северный поток-2" является, безусловно, политическим проектом и поддержал те страны Европы, что выступают против его строительства. Также Роберт Палладино напомнил мировой общественности о том, сколь важна Украина для европейской экономики.
Так, напомним, официальный Киев недоволен тем, что после того, как "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, Россия, скорее всего, прекратит поставки своего газа через территории сегодняшней Украины.
Отметим, что правительство Российской Федерации неоднократно просило государства Европы и Соединенные Штаты Америки не рассматривать "Северный поток-2" как инструмент политический.
Соединенные Штаты Америки — не единственная страна, что недовольна сотрудничеством Германии с Российской Федерацией. Многие страны Европы также отвернулись от официального Берлина из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что даже немецкие средства массовой информации признали амбициозный проект катастрофой для страны. Но, однако, подчеркивают немецкие СМИ, катастрофой лишь политической. В экономическом плане же "Северный поток-2" для Германии очень и очень выгоден, признают они.
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