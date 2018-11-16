Международный валютный фонд в обзоре европейской экономике за ноябрь назвал Крым и Севастополь частью России.
При этом цветовая характеристика полуострова на карте, прилагаемой к документу, соответствует Украине — Крым выделен сизым цветом. Тогда как Российская Федерация на карте отмечена тёмно-жёлтым цветом.
Однако составители подчёркивают, что статистические данные о полуострове и Севастополе как городе федерального значения, входят в экономический отчёт по России, в то время как любая другая информация, то есть границы, цвета и обозначения не означают суждения о правовом статусе и принадлежности территории к той или иной стране.
В целом, отчёт посвящён замедлению роста экономики в Европе. По мнению аналитиков, такие факторы как развёртывание торговых войн, снижение внешнего спроса, а также цены на энергоносители оказывают негативное влияние на европейский бизнес.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что МВФ предрекает новый финансовый кризис: причиной этому может послужить то, что уровень мирового долго намного превышает аналогичные показатели 2008 года. Перспективы сложившейся ситуации МВФ называет не иначе как "вторая Великая депрессия".
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