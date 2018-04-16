Шантажист вынудил "бородатую Кончиту" сделать "камингаут" о ВИЧ

"Бородатая женщина" Кончита Вурст в своем Instagram сделала заявление о своем положительном ВИЧ-статусе.

Вурст, под псевдонимом которой выступает австрийский певец Том Нойвирт, опубликовала у себя на странице в Instagram признание, в связи с тем, что ей поступили угрозы от бывшего бой-френда.

"Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь", - написала Вурст.

Напомним, Нойвирт родился 6 ноября 1988 года в городе Гмунден, в Австрии. В 2006 году он принимал участие в третьем сезоне австрийского шоу для начинающих поп-исполнителей Starmania.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что Нойвирт высказывал желание отказаться от образа бородатой певицы, создав новый, более мужественный имидж. По его словам, образ Кончиты был предназначен для того, чтобы дать обществу повод задуматься о толерантности.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что почти два миллиона долларов перечислила американская благотворительная организация "Российский фонд свободы" ЛГБТ-активистам в нашей стране в 2016 году. В отчете фонда сказано, что эти средства пошли на поддержку активистов, политиков, юристов и журналистов, которые должны были "изменить общественное мнение об ЛГБТ" с помощью пропаганды и культурных мероприятий.

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