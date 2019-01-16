В Италии заявили о несерьезности разговоров про выход страны из ЕС

Министр экономики и финансов Джованни Триа сделал заявление о том, что Италия не рассматривала выход из ЕС и еврозоны. Об этом сообщают СМИ.
Министр пояснил, что всерьез выход из ЕС власти страны никогда не рассматривали и, он считает, что этого никогда не случится с Италией. По словам Джованни Триа, Италия является основательницей Европейского Союза и еврозоны.
Данной точки зрения придерживается действующее правительство страны во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, которое было образовано в июне 2018 года. Хоть власти Италии не раз заявляли о готовности выйти из Евросоюза и еврозоны, новое правительство так поступать не торопится.
Ранее Правда.Ру писала о том, что итальянский политолог, геостратег, специалист по отношениям между ЕС и Россией Дарио Читати рассказал о нынешней политической обстановке в Европе. Он считает, что на сегодня в Италии уже нет классических правых и левых. Даже известная своим экстремизмом "Лига Севера" в чем-то выступает как типичная левая партия — за социальные программы, а по иммиграции занимает жесткие правые позиции.
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