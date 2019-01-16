Глава МИД Германии обсудит в Москве участие России в Совете Европы

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас готов обсудить с Сергеем Лавровым членство России в Совете Европы в пятницу, 18 января. Об этом сообщают СМИ.

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар рассказала на брифинге о том, что основными темами, помимо Совета Европы, в обсуждении Хайко Мааса и Сергея Лаврова станут ситуация на Украине и в Сирии, а также договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава МИД ФРГ вылетит в Москву и в Киев уже в пятницу.

Напомним, что еще в октябре 2018 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд сообщил, о том что участие Российской Федерации в органах Совета Европы будет приостановлено, если Россия не возобновит выплаты членских взносов до середины 2019 года. Решение относительно членства России в СЕ должно быть принято в июне текущего года.

В Совете Федерации сделали заявление о том, что Россия отказалась от участия в зимней сессии ПАСЕ, не отправив необходимые для этого документы. В первую очередь в ассамблее так и не приняли главный критерий Москвы, а именно регламентные поправки об исключении санкционных норм, позволяющих лишать полномочий национальные делегации. Многие парламентарии отметили, что неучастие Москвы может иметь серьезные последствия.

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