В европейских школах будут изучать взрослые видео?

Ученые из Национального университета Ирландии считают, что европейские школьники должны изучать видео для взрослых, чтобы в последующем избежать психологических травм при общении с противоположным полом. По мнению исследователей, видеоролики помогут школьникам преодолеть страх и морально подготовиться к вступлению в сексуальные отношения.
Автор исследования Кейт Доусон сообщила, что в школах должны вводиться уроки "порнограмотности". Их смысл в том, чтобы объяснить школьникам режиссерскую постановку видеороликов для взрослых. Другими словами, учителя будут объяснять, что в жизни оргазмы выглядят не так драматично, а идеальные тела порноактеров - это результат правильных ракурсов и выставленного света. Кейт Доусон считает, что просмотр порнороликов поможет детям не комплексовать по поводу своих половых органов.
Исследователи считают, что занятия порнограмотности нужно начинать до того, как школьники вступят в половую жизнь. Это будет способствовать меньшему количеству неловкостей и разочаровывающих половых связей.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что наибольшее количество поисковых запросов о порно поступает с Ближнего Востока.
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