Половина британцев поддерживает Терезу Мэй в "деле Скрипаля"

Компания BMG провела опрос, согласно которому 46% британцев одобряют позицию премьер-министра Терезы Мэй на инцидент с отравлением британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его.

27% граждан расценили действия премьер-министра как неудовлетворительные, еще примерно 26% не смогли выразить свое мнение, сообщает The Independent.

Опрос коснулся главы МИД Британии Бориса Джонсона. Около 45% опрошенных заявили, что недовольны его действиями в ответ на ситуацию с "делом Скрипаля", 23% расценили его реакцию как положительную, а 32% не смогли выразить свою позицию однозначно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь обвинила Россию в покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Мэй считает, что только Москва обладает сочетанием "мотива и возможностей", чтобы отомстить шпиону. Об этом Мэй заявила в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Копенгагене.

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