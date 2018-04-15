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Источник Правда.Ру

Британия обещает прижать построже российских олигархов

Мир » Европа

Британия усилит санкции против российских олигархов.

Британия обещает прижать построже российских олигархов. Британия обещает прижать построже российских олигархов

"В скором времени вы увидите масштабные действия по введению финансовых мер против российских олигархов в Великобритании", — пишет Sunday Times, ссылаясь на источник в офисе британского премьер-министра.

Так, Лондон может и заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов и чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые они приобрели имущество в Великобритании.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что скрывающийся в Британии от российского правосудия бывший депутат Свердловского заксобрания Сергей Капчук бежит из Лондона. Он опасатеся преследований после отравления экс-шпиона Скрипаля и его дочери со стороны британских спецслужб.

"…Отравление Скрипаля… я следующая жертва… покинул страну… готовится провокация", — об этом в издание сообщил сам Капчук. Он рассказал, что с ним связались британские журналисты, а потом пришли сотрудники спецслужбы. Бизнесмена якобы заставляли записать видеообращение к Путину и россиянам, что он против России. Но Капчук якобы отказался это делать. Читайте также:

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