Британия обещает прижать построже российских олигархов

Британия усилит санкции против российских олигархов.

"В скором времени вы увидите масштабные действия по введению финансовых мер против российских олигархов в Великобритании", — пишет Sunday Times, ссылаясь на источник в офисе британского премьер-министра.

Так, Лондон может и заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов и чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые они приобрели имущество в Великобритании.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что скрывающийся в Британии от российского правосудия бывший депутат Свердловского заксобрания Сергей Капчук бежит из Лондона. Он опасатеся преследований после отравления экс-шпиона Скрипаля и его дочери со стороны британских спецслужб.

"…Отравление Скрипаля… я следующая жертва… покинул страну… готовится провокация", — об этом в издание сообщил сам Капчук. Он рассказал, что с ним связались британские журналисты, а потом пришли сотрудники спецслужбы. Бизнесмена якобы заставляли записать видеообращение к Путину и россиянам, что он против России. Но Капчук якобы отказался это делать. Читайте также:

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