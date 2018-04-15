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Источник Правда.Ру

Британские спецслужбы готовятся к кибератаке РФ

Мир » Европа

Британия готова атаковать российские компьютерные сети, если Россия вдруг устроит кибератаку на британские объекты.

Британские спецслужбы готовятся к кибератаке РФ. Британские спецслужбы готовятся к кибератаке РФ

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) и министерство обороны готовы пропорционально ответить и заняли позиции в компьютерных сетях целей в России, пишет Sunday Times.

Издание пишет, что британские власти предупредили ключевые объекты инфраструктуры страны, в том числе системы здравоохранения, об опасности кибератак.

Ранее сообщалось, что ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника разведки США и некие секретные документы, NBC News сообщил, что "американские военные хакеры смогли проникнуть в энергосистему России, телекоммуникационные сети и системы командования Кремля". По словам американцев, в случае "вмешательства в выборы президента США", Америка атакует Россию кибероружием, обрушив важнейшие системы энергетики, управления и связанность сетей.

В ответ Кремль рассказал о достаточных мерах по обеспечению кибербезопасности и угрозах "на официальном уровне" со стороны других государств. МИД России же потребовал официальных объяснений от Вашингтона, предупредив о возможном обвинении в государственном кибертероризме.

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