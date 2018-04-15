Лаборатория ответила на заявление Лаврова об отравляющем веществе

Швейцарская химическая лаборатория ответила на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении Британии и США.
"Только Организация по запрещению химического оружия может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество",- говорится в заявлении лаборатории в "твиттере".
В сообщении говорится, что "Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жёсткие, что выводам можно верить".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены токсичным химическим веществом, говорится в ответе ОЗХО.
Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Издание прямо называет яд "Новичком", хотя в опубликованном документе такого названия нет, а вещество фигурирует как нервно-паралитическое.
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