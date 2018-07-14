Лукашенко намерен дружить с французами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Франции Эммануэля Макрона и всех французов с национальным праздником. 14 июля во Франции отмечается День взятия Бастилии. Именно в этот день, в 1789 году, в ходе Великой французской революции была разрушена Бастилия — крепость-тюрьма.
Глава Белоруссии не ограничился лишь поздравлениями. Так, Лукашенко заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве и эффективных дипломатических отношениях с Францией. По словам белорусского президента, французско-белорусские отношения в последние годы не могут его не радовать, и он выразил надежду, что взаимосвязи между двумя государствами лишь окрепнут. Лукашенко резюмировал, что это не только поспособствует благополучию и развитию народа обоих государств, но и отразится на сплоченности Европы в целом.
Стоит отметить, что Белоруссия и Франция активно взаимодействуют в сфере культуры. Так, французские представители регулярно принимают участие в ряде культурных предприятий в Белоруссии, самое известное из которых — Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". В Париже, столице Франции, проводились дни культуры Белоруссии.
Напомним, что совсем недавно белорусское правительство возобновило дипломатические отношения со Швецией. Из-за серьезного международного дипломатического скандала шестилетней давности Минск и Стокгольм все эти годы игнорировали друг друга.
Читайте также:
Батька мечется. До чего доскачется? | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.
"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.