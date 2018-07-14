Лукашенко намерен дружить с французами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Франции Эммануэля Макрона и всех французов с национальным праздником. 14 июля во Франции отмечается День взятия Бастилии. Именно в этот день, в 1789 году, в ходе Великой французской революции была разрушена Бастилия — крепость-тюрьма.

Глава Белоруссии не ограничился лишь поздравлениями. Так, Лукашенко заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве и эффективных дипломатических отношениях с Францией. По словам белорусского президента, французско-белорусские отношения в последние годы не могут его не радовать, и он выразил надежду, что взаимосвязи между двумя государствами лишь окрепнут. Лукашенко резюмировал, что это не только поспособствует благополучию и развитию народа обоих государств, но и отразится на сплоченности Европы в целом.

Стоит отметить, что Белоруссия и Франция активно взаимодействуют в сфере культуры. Так, французские представители регулярно принимают участие в ряде культурных предприятий в Белоруссии, самое известное из которых — Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". В Париже, столице Франции, проводились дни культуры Белоруссии.

Напомним, что совсем недавно белорусское правительство возобновило дипломатические отношения со Швецией. Из-за серьезного международного дипломатического скандала шестилетней давности Минск и Стокгольм все эти годы игнорировали друг друга.

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