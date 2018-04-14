Для бывших руководителей Румынии сколотили новые нары

Президент Румынии Йоханнис дал согласие на начало уголовного расследования в отношении бывших руководителей страны. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Расследование касается экс-президента страны Иона Илиеску, бывшего премьер-министра Петре Романа и бывшего вице-премьера Джелу-Войкана Войкулеску.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис передал в пятницу, 13 апреля, министру юстиции заявление о начале уголовного преследования в отношении Иона Илиеску, Петре Романа и Джелу-Войкана Войкулеску — фигурантов уголовного дела…, связанного с совершением преступлений против человечности", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что летом 1990 года Илиеску, Роман и Войкулеску дали согласие на использование вооруженных сил страны для подавления массовых акций протеста шахтеров. После столкновений между манифестантами и военнослужащими 4 человека погибли, а около 1,5 тысячи протестующих получили травмы и огнестрельные ранения.

Расследование по этому уголовному делу было приостановлено, однако в 2015 году, по рекомендации Европейского суда по правам человека, его восстановили.

Илиеску был президентом Румынии в 1990–1996 годах, а также 2000-2004 годах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бедная Румыния споткнулась на пути в клуб мировой элиты. Холодом повеяло в отношениях между Венгрией и Румынией.

Напряжение возникло после того, как румынское правительство решило закрыть венгерский католический лицей в Трансильвании, где компактно проживают почти 1,5 млн этнических венгров. В ответ Будапешт пригрозил заблокировать вступление Румынии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Инцидент с закрытием венгерского лицея в трансильванском уезде Тыргу Муреш вызвал широкий резонанс в венгерских СМИ, которые обвиняют румынские власти в дискриминации этнического меньшинства.