Для бывших руководителей Румынии сколотили новые нары

Президент Румынии Йоханнис дал согласие на начало уголовного расследования в отношении бывших руководителей страны. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Расследование касается экс-президента страны Иона Илиеску, бывшего премьер-министра Петре Романа и бывшего вице-премьера Джелу-Войкана Войкулеску.
"Президент Румынии Клаус Йоханнис передал в пятницу, 13 апреля, министру юстиции заявление о начале уголовного преследования в отношении Иона Илиеску, Петре Романа и Джелу-Войкана Войкулеску — фигурантов уголовного дела…, связанного с совершением преступлений против человечности", — говорится в сообщении.
Следствие считает, что летом 1990 года Илиеску, Роман и Войкулеску дали согласие на использование вооруженных сил страны для подавления массовых акций протеста шахтеров. После столкновений между манифестантами и военнослужащими 4 человека погибли, а около 1,5 тысячи протестующих получили травмы и огнестрельные ранения.
Расследование по этому уголовному делу было приостановлено, однако в 2015 году, по рекомендации Европейского суда по правам человека, его восстановили.
Илиеску был президентом Румынии в 1990–1996 годах, а также 2000-2004 годах.
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