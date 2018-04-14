Франция поставила мир на грань войны из-за фото в соцсетях

Минобороны Франции опубликовало секретный доклад о якобы имевшей место атаке с применением химического оружия в Сирии. В нем говорится, что выводы сделаны на основе фотографий из социальных сетей и СМИ.
Также отмечено, что с 2013 года сирийские власти якобы сохраняют подпольную программу по химическому оружию.
"Французские службы считают, что Сирия не задекламировала все запасы и возможности [химического оружия] в Организации по запрещению химического оружия после ее присоединения в октябре 2013 года", — передает РИА "Новости" текст доклада.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 7 апреля в сирийском городе Дума имела место спланированная провокация. Непосредственно организовала ее Великобритания. Представители России нашли непосредственных участников съемки видеоролика с "последствиями" так называемой химатаки в Думе и опросили их.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о невозможности подтвердить применение химоружия в сирийской Думе.
Как заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, организация не может подтвердить применение отравляющих веществ, несмотря на пресс-релиз об обращении людей к врачам с признаками отравления.
В среду ВОЗ распространила пресс-релиз, в котором сообщила об обращении 500 человек в сирийской Думе 7 апреля к врачам за помощью с признаками воздействия отравляющих веществ.
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и корабли или самолеты, из которых эти ракеты были выпущены.
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