Франция поставила мир на грань войны из-за фото в соцсетях

Минобороны Франции опубликовало секретный доклад о якобы имевшей место атаке с применением химического оружия в Сирии. В нем говорится, что выводы сделаны на основе фотографий из социальных сетей и СМИ.

Также отмечено, что с 2013 года сирийские власти якобы сохраняют подпольную программу по химическому оружию.

"Французские службы считают, что Сирия не задекламировала все запасы и возможности [химического оружия] в Организации по запрещению химического оружия после ее присоединения в октябре 2013 года", — передает РИА "Новости" текст доклада.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 7 апреля в сирийском городе Дума имела место спланированная провокация. Непосредственно организовала ее Великобритания. Представители России нашли непосредственных участников съемки видеоролика с "последствиями" так называемой химатаки в Думе и опросили их.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о невозможности подтвердить применение химоружия в сирийской Думе.

Как заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, организация не может подтвердить применение отравляющих веществ, несмотря на пресс-релиз об обращении людей к врачам с признаками отравления.

В среду ВОЗ распространила пресс-релиз, в котором сообщила об обращении 500 человек в сирийской Думе 7 апреля к врачам за помощью с признаками воздействия отравляющих веществ.