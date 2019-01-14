Dexit: Германия может выйти из Евросоюза

13 января в немецком городе Риза состоялся съезд партии "Альтернатива для Германии", на котором обсуждалась программа на выборах в Европарламент. Члены партии внесли в программу пункт о возможном выходе Германии из ЕС в случае, если Евросоюз не будет реформирован в ближайшее время.

В частности, Германия готова покинуть ЕС до 2024 года, если Евросоюз не проведет ряд крупных реформ. Однако точные даты впоследствии были исключены членами партии. От ультиматумов однопартийцев предостерег руководитель партии Александр Гауланд. По его словам, преждевременный выход Германии из ЕС навредит и Евросоюзу и самой Германии, поэтому партия готова на это пойти только в крайнем случае, если ее голос не будет услышан.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти Германии хотят пересмотреть подход к антироссийским санкциям, так как последние не имеют никакого смысла.

Фото: AFP 2018 / Odd Andersen

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