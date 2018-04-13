Лавров приоткрыл тайну секретной части доклада ОЗХО по делу Скрипалей

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал доклад ОЗХО по делу отравления Скрипаля.

"Там сказано, что эксперты ОЗХО подтверждают выводы Лондона относительно химического состава этого вещества. Уже такие политики, как Борис Джонсон, стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая хайли лайкли", — пояснил Лавров.

Отчет ОЗХО лишь подтвердил химический состав вещества.

"И в закрытой части доклада приводится подробная длинная химическая формула этого вещества. Никаких таких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в конвенции о запрещении химического оружия утверждён и по которому должны страны-члены отчитываться. Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада. Там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа", — сообщил министр.

Лавров отметил, что в ближайшее время все выводы будут преданы гласности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены токсичным химическим веществом, говорится в ответе ОЗХО.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Издание прямо называет яд "Новичком", хотя в опубликованном документе такого названия нет, а вещество фигурирует как нервно-паралитическое.

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