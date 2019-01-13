США угрожают немецким компаниям из-за "Северного потока-2"

Посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Так, по словам авторов материала, Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям санкциями США в том случае, если они поддержат "Северный поток-2" — газопровод, призванный соединить между собой Российскую Федерацию и Германию. Напомним, что строительство амбициозного проекта Москвы и Берлина идет уже полным ходом.

В своих письмах немецким компаниям посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что газопровод "Северный поток-2" несет опасность для Украины. Она, указывает Гренелл, перестанет получать деньги за транзит газа через свои территории, обеднеет, и, следовательно, станет более уязвимой для "интервенции со стороны России". А это, считает американский посол в Германии, следом поставит под удар и всю Европу.

Напомним, что, помимо России и Германии, на сегодняшний день сторонниками проекта "Северный поток-2" являются Нидерланды, Великобритания, Австрия, Франция, Чехия, Финляндия, Швейцария, Мальта, Словакия и Норвегия.

Против же нового газопровода выступают Соединенные Штаты Америки, Украина, Венгрия, Румыния, Дания, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению немецких средств массовой информации, Европа очень сильно нуждается в Соединенных Штатах Америки. Лишь они, уверены в Германии, могут защитить европейские государства от "российской агрессии".

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