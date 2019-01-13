Италия призвала Европу спастись от "либеральной франко-германской оси"

Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил европейским государствам объединить усилить в борьбе с "либеральной франко-германской осью".

Об этом сообщает американское издание Epoch Times. Отмечается, что со столь любопытным предложением Маттео Сальвини обратился к общественности в ходе своего рабочего визита в Польшу.

Так, глава итальянского ведомства считает, что главенствующую роль в Европе должны играть Италия и Польша. Маттео Сальвини, пишут авторы материала в Epoch Times, якобы представил польской стороне план действий по нивелированию власти таких грандов европейской политики, как Германия и Франция. Глава Министерства внутренних дел Италии также уточнил, что в "спасении Европы" от давления Парижа и Берлина будут участвовать и такие европейские страны, как Дания и Испания. Мнение этих государств также важно, уточнил Маттео Сальвини.

"Я буду очень рад, если объединятся все, кто хочет спасти Европу", — резюмировал глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европа раскололась на два лагеря. Одну противоборствующую сторону представляет действующий президент Франции Эммануэль Макрон, известный либерал и прогрессист, а также страны, согласные с его политикой. Другую же сторону возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, консерватор и евроскептик, а также государства, вставшие на его сторону.

Читайте также:

Европа запрыгнула под США, испугавшись Красной армии