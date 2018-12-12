Премьер-министр Тереза Мэй, которая одновременно возглавляет британских консерваторов, сможет сохранить свой пост, поскольку располагает необходимым числом сторонников среди депутатов.
Напомним, на вечер среды намечено голосование по вотуму недоверия Мэй, которое было инициировано частью ее однопартийцев.
Если вотум наберет необходимое число голосов, то Мэй лишится не только поста лидера партии, но и не сможет возглавлять правительство консерваторов.
Однако журналисты Би-би-си подсчитали, что премьер-министр может рассчитывать на поддержку 185 депутатов-консерваторов. Всего их в парламенте 315, а потому практически нет шансов, что Мэй лишится своего поста. Ранее свою поддержку ей высказали и британские министры.
Впрочем, есть вариант, что депутаты проголосуют не так, как заявляют публично. Голосование будет тайным, а потому может произойти всякое.
Проблемы Мэй связаны с выходом Британии из Европейского союза Brexit. Заключенное с ЕС соглашение на этот счет подвергают критике в том числе и в консервативной партии за невыгодность и уступки Брюсселю.
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