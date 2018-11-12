Что значит неподанная Трампом рука Порошенко

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не подал для приветствия руку президенту Украины Петру Порошенко. Средства массовой информации попытались разобраться в том, что же значит этот поступок американского национального лидера.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что случилось. Так, Дональд Трамп, поздоровавшись с главой Франции Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Ангелой Меркель и главой Российской Федерации Владимиром Путиным, проигнорировал стоявшего тут же Петра Порошенко. Путина Трамп, что любопытно, приветствовал как доброго приятеля — поздоровался, похлопал по плечу и показал большой палец.

Telegram-канал "Доктор Прописал" считает, что ничего страшного в данной ситуации не произошло: "Вообще-то, чтобы пожать стоявшему во втором ряду Порошенко руку, Трампу пришлось бы протягивать свою сквозь первый ряд. Едва ли стоит искать тут скрытые намёки. А то, смотрим, некоторые уже комментарии начали давать — "скоро будет ловить у туалета", "руки Порошенко в крови, Трамп не хочет мараться". Но то, как Порошенко пожирает глазами Трампа "босс, ну заметьте меня!" это не отменяет. И что руки в крови — тоже. Хотя у кого из современных лидеров они без брызг крови?"

Похожего мнения придерживается и Telegram-канал "Мышь в овощном": "Не стоит слишком перебарщивать с высокодержавным троллингом Порошенко, которому Трамп не пожал руку. Производителя Желейні цукерки Сонячний жук сделали главой Украины сотрудники аппарата Барака Обамы и несколько украинских бизнесменов уголовников. В следующем году Порошенко может вернуться к своим прямым обязанностям дегустатора Цукерки у шоколаді з начинкою "Текіла санрайз". А Трампу предстоит общение с тем, кого выберут сотрудники его аппарата и новая пачка олигархов. Так что Украина Украиной, а Порошенко руки жать совсем не обязательно. И нечего смешного в этом нет".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению украинских средств массовой информации, Петру Порошенко не стоит баллотироваться на грядущие выборы президента Украины. Без него, считают СМИ, все будет гораздо веселее и менее предсказуемо.

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