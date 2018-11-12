Европейцы жалуются на солдат НАТО

Недавно на территории Норвегии прошли масштабные военные учения Североатлантического альянса "Trident Juncture".

Прошедшими маневрам стран-участниц НАТО жители Скандинавии остались, мягко говоря, недовольны. Так, норвежцы составили порядка полутысячи жалоб на военнослужащих Североатлантического альянса. Больше всего, отмечается, жалоб поступило от местных фермеров — их поля серьезно повредила военная техника НАТО.

Известно о том, что самыми "невоспитанными" оказались солдаты Соединенных Штатов Америки и Швеции. На них обозленные норвежцы жаловались чаще всего.

Отметим, что завершившиеся учения стали самыми масштабными учениями Североатлантического альянса со времен Холодной войны. В них приняли участие полсотни стран-участниц НАТО. Военнослужащих же на учения в Норвегию приехало порядка 50 тысяч.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что похожая ситуация произошло на учениях альянса в Прибалтике. Так, разбушевавшихся не на шутку чешских военнослужащих пришлось даже усмирять литовской полиции. Отмечается, что солдаты Чехии были пьяны.

Также "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал составил список 25-ти самых мощных европейских армий. Россия в нем заняла первую строчку. На втором месте оказалась Франция, а тройку замкнула Великобритания. Последнего места рейтинга удостоилась скромная Бельгия, у которой на всю страну нет ни одного танка.

Фото: The U. S. Army

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