Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР

Ровно 76 лет тому назад, в далеком 1943 году, началась Острогожско-Россошанская наступательная операция. Тогда армия Советского Союза вступила в бой против объединенных сил Германии, Италии и Венгрии.

Та операция, напомним, закончилась победой советской армии над силами противника.

Нынешнее же венгерское правительство сегодня в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook призвало жителей страны вспомнить "мужество солдат, сражающихся за Венгрию на Дону". В сообщении также говорится о том, что венгерские солдаты, полегшие в ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции — настоящие герои.

"Уважение героям!", — резюмировало в своем обращении к народу венгерское правительство.

Напомним, что армия СССР в ходе Великой Отечественной войны разгромила Венгрию, воюющую тогда на стороне Третьего рейха. В марте 1945 года под властью Рабоче-крестьянской Красной армии оказалась вся Венгрия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Латвии Раймондс Вейонис объявил Советский Союз страной-убийцей. Так, по мнению главы государства, у СССР была цель уничтожить Латвию и все население прибалтийской республики. Латвийцы долгое время жили в абсолютном страхе, резюмировал Раймондс Вейонис.

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