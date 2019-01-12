﻿В Британии нашли "секретную нацистскую символику" в логотипе немецкой партии

Немецкая политическая партия "Альтернатива для Германии" намерена использовать в своем логотипе "секретную нацистскую символику".

Об этом пишет британское издание The Guardian.

"Альтернатива для Германии", бьют тревогу журналисты из Великобритании, намерена сделать своим новым логотипом символ, который был якобы популярен у нацистов в 30-ые годы прошлого века. Речь, отмечают авторы материала The Guardian, идет о голубом васильке на фоне государственного флага Германии. Похожую символику, отметим, уже давным-давно используют либералы из Швеции.

Примечательно, что издание из Великобритании также обозвало политическую немецкую партию "Альтернатива для Германии" "ультраправой".

Напомним, что "Альтернатива для Германии" — сравнительно молодое политическое движение. Основана партия была в феврале 2013 года. "Альтернатива для Германии" пропагандирует немецкий национализм, скептическое отношение к Европе и ее политике, а также выступает резко против исламизации Запада.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель резко раскритиковала националистические идеи, набирающие в последнее время вес в государствах Европы. Политик знает, о чем говорит — современная Германия вот уже не первый год страдает от беженцев и мигрантов, что провоцирует у коренных немцев рост националистических настроений.

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