Трамп не пожал руку Порошенко в Париже

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на праздновании 100-летия Первой мировой войны в Париже не пожал руку главе Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает украинский информационный телеканал "Newsone".

Так, сообщают украинские журналисты, президент США поздоровался с немецким канцлером Ангелой Меркель, национальным лидером Франции Эммануэлем Макроном и многочисленными главами других государств. Президента Украины Петра Порошенко он отчего-то решил проигнорировать, хотя, отмечает "Newsone", они находились друг от друга на близком расстоянии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинская журналистка предложила отдать Крымский полуостров Соединенным Штатам Америки. Весь мир, заявила она, считает данную территорию принадлежащей Украине, поэтому проблем с передачей Крыма США возникнуть не должно. А сами крымчане, уверена она, обрадуются, лишь только узнав размеры американских пенсий.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудят ряд важных вопросов в Париже. Российская сторона заявила, что о санкциях США в отношении России речи идти не будет, но вопрос о нашумевшем выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности поднят будет.

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