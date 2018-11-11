Австрия сообщила об еще одном "агенте Кремля"

Австрия сообщила о том, что якобы разоблачила своего контрразведчика, который поведал правительству Российской Федерации государственную тайну своей страны.

Информацию об этом происшествии представители российской дипломатической миссии в Австрии комментировать отказались. Австрийское же правительство в свою очередь сообщило, что якобы расследует уголовное дело в отношении своего контрразведчика уже в течение целого года.

Напомним, что это не первый случай с "агентами Кремля" на службе в австрийском правительстве. Так, буквально несколько дней назад "Правда.Ру" писала о том, что в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил. Вена сообщила общественности, что он работал на Москву с 1990-ых годов, а за работу свою получил от РФ в общей сложности 300 тысяч евро.

Несмотря на случившееся, глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась своей надеждой на то, что инцидент не повлияет на отношения Москвы и Вены. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров же заявил в ответ о неприемлемости практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава австрийской компании, занимающейся строительством газопровода "Северный поток-2", рассказал о том, что может помешать проекту сбыться. Австрия, напомним, одна из немногих стран Европы, выступающих за строительство газопровода между Россией и Германией.

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