Руководство Евросоюза отклонило предложение британского правительства по Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза проходит не совсем гладко. Евросоюз отклонил ключевое предложение британского премьер-министра.
Об этом сообщает британское издание "Sunday Times".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что стороны договорились по большинству пунктов из программы выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Однако, Лондону и Брюсселю, посетовала Мэй, не удалось пока прийти к договоренностям в том, что касается вопросов по границе между Северной Ирландией и Ирландией.
Тереза Мэй обратилась к Брюсселю с предложением создать независимый механизм для решения этого вопроса, но Евросоюз настоял, что за это должен быть ответственен Европейский суд.
Глава Министерства иностранных дел Джереми Хант, однако, преисполнен оптимизма. Он считает, что Великобритания и руководство Евросоюза достигнут взаимопонимания уже к концу ноября.
Отметим, что выход Соединенного Королевства из международного клуба запланирован на март следующего года. На данный момент стороны обсуждают то, на каких условиях он пройдет и как взаимоотношения Евросоюза и Британии будут складываться в дальнейшем.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Туск, глава Евросовета, пророчит европейским государствам новую войну. По его словам, на континенте полно стран, что хотят этого.
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