Глава Евросовета рассказал, кто и зачем хочет повторить событий Первой мировой войны

В современной Европе мира и согласия не наблюдается. Есть государства, что хотят новой войны.

Так, во всяком случае, считает глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, в Европе в целом ряде стран сегодня процветает самый настоящий национализм. И, считает представитель Евросовета, многие политики не могут трезво и адекватно оценить последствия своих действий. Похожая ситуация, отметил Дональд Туск, наблюдалась в Европе и в начале 20 века.

Глава Евросовета заявил, что во время своих рабочих поездок по европейским государствам, у него складывается впечатление, будто главы некоторых из них ждут события, схожего с убийством эрцгерцога Фердинанда.

Напомним, что формальной причиной для начала Первой мировой войны стало убийство сербским студентом Гаврилой Принципом австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году в городе Сараево.

Глава Евросовета Дональд Туск уже не первый раз сетует на напряженную обстановку в Европе. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по его мнению, Польша может в ближайшее время выйти из Евросоюза. Весь мир, отметил Туск, может видеть, как ЕС борется за то, чтобы оставить в своем составе Великобританию. Но за Польшу, заметил он, в руководстве Евросоюза никто и не думает бороться.

Фото: Wikimedia Commoms

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