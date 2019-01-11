Меркель назвала национализм катастрофой для Европы

Немецкий канцлер Ангела Меркель подвергла жесткой критике набирающие в последнее время в Европе силу националистические настроения.

Слова политика передает информационное агентство Bloomberg. Своим мнением, отметим, Меркель поделилась в ходе своего рабочего визита в столицу Греции Афины.

Так, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, набирающие силу и популярность в Европе идеи национализма могут обернуться для тамошних стран и всего мира новой катастрофой. Меркель заявила, что европейским странам стоит активнее сотрудничать в вопросе противостояния этой опасной идеологии.

Также Ангела Меркель заявила, что хоть премьер-министр Греции Алексис Ципрас и относится к другой "политической семье", она считает его самым настоящим союзником Германии.

Отметим, что немецкий канцлер прекрасно знает, о чем говорит — в Германии националистические идеи растут, согласно общепринятому выражению, как на дрожжах. Несколько лет назад в страну въехали почти миллион беженцев и мигрантов, что спровоцировало небывалый рост правых настроений среди населения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил о высокой вероятности появления в ближайшее время в Европе неонацистского союза.

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