В Германии сообщили о 100 млрд евро убытка из-за санкций против России

Ущерб от санкций против России в Германии составил около ста миллиардов евро. Об этом рассказал Председатель немецкого Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям Вольфганг Бюхеле.

В переводе на русские рубли ущерб достигает более 115 миллиардов. Из-за этого, по мнению Бюхеле, советует немецким компаниям не бросать поддерживать отношения с Россией и поддерживать плотное сотрудничество. Также Вольфганг Бюхеле отметил, что санкции Соединенных Штатов Америки против Российского государства носят нечеткий характер.

Помимо этого, Председатель немецкого Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям заверил, что негативно относится к санкциям на использование русского газа, считая, что их введение станет серьезным нарушением суверенитета Германии и Европы и это станет поводом для политического ответа со стороны властей Германии.

Угроз о введении санкционных мер на закупку российского газа от Соединенных Штатов Америки пока что не поступало. Зато правительство США не раз высказывалось о возможности введения санкции против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2.

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